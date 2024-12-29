Стоматолог рассказал россиянам о правильном уходе за зубными имплантами

Зубные импланты требуют более тщательного ухода, чем естественные зубы. Необходимо подобрать правильную щетку и включить в гигиену полости рта ирригатор. Об этом 28 декабря в беседе с «Газете.Ru» рассказала хирург-имплантолог Илиа Цицуашвили.

«Для импланта крайне важна идеальная чистота. Тщательная гигиена дома и регулярные визиты к стоматологу — главные гаранты долгой службы имплантов», — заявила эксперт.

Она отметила, что чиста искусственных зубов требует осторожности, однако не стоит бояться повредить имплант.

Цицуашвили отметила, что ежедневный уход должен включать в себя чистку мягкой щеткой утром и вечером, использование зубной нити для более детального очищения соседних зубов и межзубного пространства, а также ирригатор.

«Использование ирригатора требует особого подхода. В первые недели после операции важно выставлять минимальную мощность напора — слишком сильная струя может ранить ткани. Только после первого месяца силу потока можно постепенно увеличивать», — уточнила стоматолог.

Врач подчеркнула, что самый большой вред искусственным зубам приносят вредные привычки. Алкоголь и никотин разрушают ткани полости рта. Из-за этого страдают мягкие ткани и кость не только вокруг имплантов, но и вокруг обычных зубов.

Кроме этого, Цицуашвили посоветовала россиянам посещать кабинет стоматолога минимум два раза в год для осмотра и профессиональной чистки.

Ранее, 27 декабря, врач рассказал об опасности стоматологических пломб с маркетплейсов. По его словам, использование некачественных материалов может привести к серьезным стоматологическим проблемам.

До этого, 13 декабря, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим направлением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала 13 декабря «Известиям» о том, какие продукты могут нанести вред эмали и зубам. По мнению эксперта, лимоны, апельсины и свежевыжатые соки обладают низким pH, что негативно сказывается на эмали зубов. Периодическое потребление этих продуктов уменьшает минеральную плотность эмали, приводя к эрозиям, которые не только портят внешний вид зубов, но и увеличивают их подверженность повреждениям.