Бастрыкин провел в Чечне совещание по катастрофе лайнера Azerbaijan Airlines

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин провел в Грозном оперативное совещание по расследованию обстоятельств крушения лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау в Казахстане. Об этом 28 декабря в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СК.

«Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий. В рамках уголовного дела принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и причин авиакатастрофы», — заявили представители ведомства.

Уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») было возбуждено и передано для расследования в главное следственное управление (ГСУ) СК России.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о создании международной группы экспертов для расследования ЧП под Актау. На данный момент группа специалистов приступила к работе.

В этот же день президент России Владимир Путин и Алиев обсудили вопросы, касающиеся крушения лайнера. Они отметили, что самолет, летевший по расписанию, несколько раз пытался сесть в аэропорту Грозного. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ подвергались атакам украинских беспилотников, и российская ПВО отражала эти атаки.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Минтранс Азербайджана назвал предварительной причиной катастрофы вмешательство извне. После случившегося возбудили уголовное дело. Согласно списку авиакомпании, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего на месте крушения борта было найдено 38 тел.

В авиакатастрофе погибли семь россиян, девять граждан РФ выжили. Позже спецборт МЧС РФ доставил их в Москву. Из экипажа остались живы три человека.

После катастрофы AZAL приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования. Позже компания решила с 28 декабря приостановить и вылеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минеральные Воды.

27 декабря в Актау прибыли представители завода-изготовителя Embraer, которые примут участие в расследовании крушения самолета своей фирмы. В ближайшие дни ожидается также прибытие сотрудников Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) Бразилии.