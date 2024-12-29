Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа
Мир
Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2
Мир
В Аргентине пятерых человек обвинили в причастности к смерти певца Пейна
Происшествия
Две женщины погибли при пожаре в деревянном доме в ХМАО
Общество
Иллюзионист Владимир Данилин умер в возрасте 73 лет
Происшествия
В Ленинградской области со сломавшейся аэролодки спасли рыбаков
Общество
Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из 19 регионов РФ
Общество
В МИД РФ предрекли неотвратимое наказание организаторам атаки на больницу в Алешках
Мир
В Болгарии протестующие из-за отсутствия электроэнергии перекрыли движение
Спорт
Путин учредил президентские стипендии для спортсменов и тренеров
Мир
В Грузии запатентовали Деда Мороза как интеллектуальную собственность
Общество
В Крыму из горящего гаража спасли семь кошек
Спорт
Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира в Гонконге в парах
Происшествия
Четыре мирных жителя ДНР пострадали в результате атак со стороны ВСУ
Мир
В Венгрии сообщили о появлении новых сторонников прекращения конфликта на Украине
Мир
Польша построит дорогу к границе РФ для возможной переброски войск
Мир
Умер обладатель Кубка Америки и экс-футболист «Барселоны» Уго Сотиль
Мир
В Германии призвали ограничить влияние соцсети X в Европе из-за комментариев Маска
Сюжет:

Бастрыкин провел в Чечне совещание по катастрофе лайнера Azerbaijan Airlines

0
Фото: t.me/sledcom_press
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин провел в Грозном оперативное совещание по расследованию обстоятельств крушения лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау в Казахстане. Об этом 28 декабря в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СК.

«Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий. В рамках уголовного дела принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и причин авиакатастрофы», — заявили представители ведомства.

Уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») было возбуждено и передано для расследования в главное следственное управление (ГСУ) СК России.

Трагедия в Актау: пассажирский самолет Баку – Грозный потерпел крушение
На месте происшествия начался пожар, есть выжившие

Ранее, 28 декабря, стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о создании международной группы экспертов для расследования ЧП под Актау. На данный момент группа специалистов приступила к работе.

В этот же день президент России Владимир Путин и Алиев обсудили вопросы, касающиеся крушения лайнера. Они отметили, что самолет, летевший по расписанию, несколько раз пытался сесть в аэропорту Грозного. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ подвергались атакам украинских беспилотников, и российская ПВО отражала эти атаки.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Минтранс Азербайджана назвал предварительной причиной катастрофы вмешательство извне. После случившегося возбудили уголовное дело. Согласно списку авиакомпании, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего на месте крушения борта было найдено 38 тел.

В авиакатастрофе погибли семь россиян, девять граждан РФ выжили. Позже спецборт МЧС РФ доставил их в Москву. Из экипажа остались живы три человека.

После катастрофы AZAL приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования. Позже компания решила с 28 декабря приостановить и вылеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минеральные Воды.

27 декабря в Актау прибыли представители завода-изготовителя Embraer, которые примут участие в расследовании крушения самолета своей фирмы. В ближайшие дни ожидается также прибытие сотрудников Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) Бразилии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024