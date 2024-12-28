Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау доставят в Чечню для захоронения
Тела двоих погибших в авиакатастрофе под казахстанским Актау отправлены в Чечню для захоронения. Об этом 28 декабря в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Тела двух граждан Чеченской Республики — Арби Убаева и Заиры Ацаевой, погибших в результате недавней авиакатастрофы в городе Актау, переданы их семьям. На данный момент родственники везут их домой для захоронения», — заявил Кадыров.
Он также отметил, что все расходы на транспортировку взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Более того, глава Чечни подчеркнул, что по возвращении домой семьям погибших фонд выплатит дополнительную финансовую помощь.
Кроме этого, Кадыров уточнил, что всего на борту лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) находилось восемь жителей региона. Шесть из них в настоящее время проходят лечении в больницах Москвы. Они находятся под постоянным присмотром врачей, власти республики держат ситуацию на контроле, а также оказывают содействие профильным ведомствам Казахстана в расследовании крушения.
Ранее, 28 декабря, стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о создании международной группы экспертов для расследования ЧП под Актау. На данный момент группа специалистов приступила к работе.
В этот же день президент РФ Владимир Путин и Алиев обсудили вопросы, касающиеся крушения лайнера. Они отметили, что самолет летевший по расписанию, несколько раз пытался сесть в аэропорту Грозного. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ подвергались атакам украинских беспилотников, и российская противовоздушная оборона (ПВО) отражала эти атаки.
Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Минтранс Азербайджана назвал предварительной причиной катастрофы вмешательство извне. После случившегося возбудили уголовное дело. Согласно списку авиакомпании, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего на месте крушения борта было найдено 38 тел.
В авиакатастрофе погибли семь россиян, девять граждан РФ выжили. Позже спецборт МЧС РФ доставил их в Москву. Из экипажа остались живы три человека.
После катастрофы AZAL приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования. Позже компания решила с 28 декабря приостановить и вылеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минеральные Воды.
27 декабря в Актау прибыли представители завода-изготовителя Embraer, которые примут участие в расследовании крушения самолета своей фирмы. В ближайшие дни ожидается также прибытие сотрудников Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) Бразилии.