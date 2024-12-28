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Поклонская заявила о возможных новых испытаниях для россиян в наступающем году

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник генпрокурора России Наталья Поклонская предупредила россиян о возможных новых испытаниях в 2025 году. Об этом она сообщила 28 ноября в своем Telegram-канале.

«Наверное, 2025 год преподнесет нам новые испытания», — написала Поклонская.

Она назвала уходящий год сложным периодом, наполненным провокациями и тяготами. В новом году советник генпрокурора пожелала читателям сохранять стойкость и верность своим принципам.

«Помните, что только вы отвечаете за свою реальность, и тогда вы обретете истинную свободу, когда будете уважать свободу других. Берегите свои права, от которых частенько отказываетесь добровольно», — заявила спикер.

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Ранее, 25 декабря, представители «Единой России» поздравили ветеранов с наступающим Новым годом. Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин дал старт акции «С Новым годом, ветеран!», которую партия ежегодно организует вместе с движением «Волонтеры Победы». Он отметил, что активисты партии, депутаты разного уровня, волонтеры доедут до каждого фронтовика и вручат им поздравительные наборы.

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