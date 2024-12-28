Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового лидера страны. Об этом 28 декабря она заявила в своем видеообращении.
«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Вот я здесь, я буду здесь, я проведу здесь ночь», — сообщила Зурабишвили.
Президент Грузии призвала своих сторонников прийти к резиденции в 10:00 (9:00 мск), где она поделится планами на этот и последующие дни.
В Грузии продолжаются протесты, начавшиеся в ноябре из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. 14 декабря в стране также состоялись выборы президента, на которых победил кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили.
Действующий президент Саломе Зурабишвили в обоих случаях не признала результаты и отказалась покидать свой пост, несмотря на завершение 29 декабря срока своих полномочий. 22 декабря она пригрозила «свержением режима», если не будет достигнут компромисс по вопросу выборов в парламент, и дала властям неделю на их назначение. В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил Зурабишвили об уголовной ответственности.