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Захарова заявила об обеспокоенности России эскалацией на пакистано-афганской границе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россия обеспокоена эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе. Об этом 27 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Москве обеспокоены эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица», — ее слова приводятся на официальном сайте МИД России.

Захарова призвала стороны конфликта к сдержанности и конструктивному, нацеленному на мирное разрешение всех разногласий диалогу.

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В этот день афганские силы нанесли удары по районам Пакистана в ответ на атаку пакистанских самолетов по территории Афганистана. Сообщается, что Афганистан на протяжении многих лет отвергал границу, известную как «гипотетическая линия», проведенную британскими колониальными властями в XIX веке между территориями нынешнего Афганистана и Пакистана.

Ранее, 27 декабря, глава правительственной комиссии, расследующей последствия бомбардировки военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана уезда Бармаль восточной афганской провинции Пактика, министр по делам границ и племен Афганистана Нурулла Нури подтвердил, что не менее 50 человек погибли и около 40 мирных жителей пострадали в результате ударов от бомбардировок.

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