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Глава ВОЗ рассказал о спасении от гибели при ударе Израиля по столице Йемена

Глава ВОЗ рассказал о спасении от гибели при ударе Израиля по столице Йемена

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Фото: Global Look Press/Lian Yi
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 28 декабря, что на днях ему с коллегами чудом удалось избежать смерти во время ракетного удара Израиля по аэропорту в столице Йемена Сане.

«Мы были полностью беззащитны. Это вопрос удачи, ведь если бы ракета хоть немного отклонилась, она могла бы упасть нам на головы. Поэтому мой коллега после всего этого сказал, что мы чудом избежали смерти», — сказал он в эфире Би-би-си.

По словам Гебрейесуса, в момент удара в аэропорту был хаос и люди в смятении бегали в поисках укрытия.

Он также отметил, что воздушная гавань является гражданским объектом и не должна подвергаться атакам.

Ввязались в атаку: хуситы усиливают удары по Израилю на фоне перемирия в Ливане
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Ранее, 26 декабря, военно-воздушные силы Израиля нанесли массированную серию ударов по Йемену, в том числе по аэропорту в Сане, где находился Гебрейесус. Сообщалось о трех погибших и 11 раненых. В числе пострадавших был помощник капитана самолета ООН.

В тот же день хуситы пригрозили скорым ответом Израилю на бомбардировки, а затем нанесли 27 декабря ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. 28 декабря они заявили об ударе по израильской авиабазе Неватим в пустыне Негев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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