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Число пострадавших от обстрелов ВСУ Горловки возросло до семи

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Фото: REUTERS/via/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Количество пострадавших в течение дня от атак украинских боевиков жителей Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) достигло семи. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Семь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в Telegram-канале.

По информации Пушилина, в Никитовском районе Горловки в результате применения ствольной артиллерии получил тяжелые ранения мужчина 1953 года рождения, средней степени тяжести — женщина 1961 года рождения и мужчина 1965 года рождения. Также пострадали женщина 1953 года рождения и мужчины 1981 и 2001 годов рождения.

Еще один пострадавший есть в Центрально-Городском районе. Там при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника получил ранения средней тяжести мужчина 1995 года рождения. Всем семерым оказывают медицинскую помощь, указал глава ДНР.

Также был поврежден жилой дом в Никитовском районе. Всего украинские вооруженные формирования совершили около 10 атак. Боевики применяли ствольную артиллерию калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударный БПЛА.

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Ранее в этот день сообщалось о шестерых пострадавших с начала суток жителях Горловки. По данным мэра города Ивана Приходько, из-за атак ВСУ также повреждена квартира в одном из домов и гражданский автомобиль.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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