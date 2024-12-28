В Приморье начали поставлять разборные мосты для восстановления дорог после ЧС
В Приморский край началась поставка средних автодорожных разборных мостов (САРМ). Они будут использованы для восстановления дорог, пострадавших при паводках и других ЧС, сообщили в пресс-службе регионального правительства ИА PrimaMedia.
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, всего на 2025 год закуплено 11 комплектов САРМ. Они позволят оперативно восстанавливать транспортное сообщение в случае возникновения ЧС — в среднем монтаж такого сооружения занимает от двух до пяти дней в зависимости от протяженности переправы.
«Срок службы САРМ — порядка пяти лет. Быстровозводимые переправы будут установлены на проблемных участках дорог, где ежегодно происходят затопления объездов», — объяснили в ведомстве.
Разборные мосты могут быть однопролетные и многопролетные, длина пролетов при этом составляет от 12 м, ширина — около 4 м.
Информагентство уточняет, что два подобных сооружения в этом году уже были установлены на автодороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово.