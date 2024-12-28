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В Госдуме призвали остатки ВСУ в Курской области сдаваться в плен

Депутат Шеремет: остатки ВСУ в Курской области ждет бесславная участь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Остатки подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области должны сдаться в плен, чтобы избежать уготованной им бесславной участи, заявил 28 декабря депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Авантюра киевского режима для многих из них уже стала билетом в один конец. Командование ВСУ уготовило своим солдатам роль жертв. Выход для них из создавшегося положения вижу один — сдача в плен российским военнослужащим», — сказал он «РИА Новости».

Шеремет отметил, что курское направление было не военным, а больше политическим демаршем киевского режима для выдавливания очередного транша Запада.

Украинское командование равнодушно к личному составу и ставит бойцам заведомо невыполнимые задачи с неминуемым летальным исходом, указал депутат. По его информации, впоследствии руководство ВСУ идентифицирует погибших как без вести пропавших, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.

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Ранее в этот день агентство Associated Press сообщило о деморализации в рядах ВСУ из-за приближающегося поражения украинских боевиков в Курской области. В материале отмечается, что некоторые командиры жалуются на тяжелые условия и низкий моральный дух. При этом бойцы сомневаются не только в решениях руководства, но и в самой цели оккупации.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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