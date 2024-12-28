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В МЧС сообщили об отсутствии мазутных выбросов вдоль галечных пляжей Анапы

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Фото: t.me/opershtab23
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Масляных и мазутных выбросов на галечном пляже в Анапе не обнаружили в ходе мониторинга, сообщил 28 декабря специалист ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Владимир Гусаков.

«В составе делегации прошли береговую линию от пляжа «40 лет Победы», город Анапа, до поселка Большой Утриш. Масляных, а также мазутных выбросов не обнаружено. На камнях и на опорах мостов также загрязнений не обнаружено», — сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

По информации Гусакова, морская вода на участках прозрачная, чистая и без визуальных отложений мазута.

Шоки воды: в МЧС предупредили об угрозе продолжения утечки мазута в Черном море
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов будет идти все новогодние каникулы

Ранее в этот день Минтранс России сообщил, что в Керченском проливе очищены все участки загрязнения, выявленные после крушения танкеров. При этом глава МЧС Александр Куренков рассказал, что сохраняется угроза утечки мазута в акваторию Черного моря из затонувших судов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов было эвакуировано 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами.

В Краснодарском крае с 26 декабря действует чрезвычайной ситуации федерального уровня, а в Крыму с 28 декабря объявлен режим ЧС регионального характера. Для ликвидации последствий разлива нефти на Кубань доставили безопасный сорбент, а также установку откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров.

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