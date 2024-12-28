Москалькова подарила велосипед 9-летней Софье в рамках «Елки желаний»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 декабря исполнила мечту девятилетней Софьи в рамках акции «Елка желаний». Девочке подарили велосипед.

«Дорогая Сонечка, дорогая мама Сонечки — Юлия Андреевна, мы хотели бы вам сегодня вручить тот подарок, о котором вы мечтали», — обратилась она к девочке с матерью по видеосвязи.

Федеральный омбудсмен также оставила Софье свои пожелания на Новый год.

«Чтобы все мечты твои сбылись. И в первую очередь, Сонечка, я хочу пожелать тебе здоровья. Мама, вся твоя семья и мы, конечно, <…> очень беспокоимся за твое здоровье и хотим, чтобы ты всегда была счастлива, здорова и радостна», — пожелала она.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин посетил студию «Союзмультфильм» вместе с детьми, которые участвовали в акции «Елка желаний». Юным посетителям показали процесс и технологию создания различных мультфильмов.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлилась до 28 февраля 2024 года.