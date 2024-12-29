«Радулов стал своим с первой минуты появления в раздевалке»

Уходящий год стал очень продуктивным для хоккеистов ярославского «Локомотива». Весной впервые за 15 лет «железнодорожники» дошли до финала Кубка Гагарина. А осенью сразу стали лидерами нового розыгрыша регулярного чемпионата и остаются ими в конце декабря, оторвавшись от ближайшего преследователя, московского ЦСКА, на 11 очков. Даже с учетом того, что армейцы сыграли на три матча меньше, преимущество очень внушительное.

В последних двух играх «Локомотив» показал высокую результативность, победив в гостях нижегородское «Торпедо» (5:0) и балашихинский «Витязь» (5:3). В интервью «Известиям» нападающий ярославской команды Даниил Тесанов объяснил причины такого количества заброшенных шайб, рассказал, за счет чего команда лидирует в регулярке, и как ее усилил пришедший летом звездный форвард Александр Радулов.

— На этой неделе в КХЛ очень много результативных матчей, как у вас с «Витязем». Это такая тенденция в лиге?

— Я думаю, это стечение обстоятельств. Череда ошибок, приведших к голам. Тенденции не вижу.

— Но за счет чего «Локомотив» забил 19 голов в последних двух матчах?

— Мы просто выполняем тренерское задание, как у нас это получается. Когда выполняем максимально качественно, вы сами видите тот счет на табло, который был в последних матчах.

— Что привело к такому явному лидерству команды в регулярном чемпионате?

— Правильное восстановление, питание, сон. Я думаю, это секрет побед.

— В чем прибавил «Локомотив» в нынешнем сезоне?

— В психологии.

— Это единственное, что помешало победить «Металлург» в весеннем финале Кубка Гагарина?

— Одно из. В психологии мы добавили с тех пор.

— Что привнес Александр Радулов, пришедший в «Локомотив» летом?

— Плюс один еще опытный игрок. Титулованный игрок. Опыта у него огромное количество и здесь, в России, и за рубежом. Это огромный плюс для команды.

— Как он общается с молодыми игроками, к которым отчасти можно причислить и вас, 23-летнего?

— Так же, как и со всеми. Он сразу влился в коллектив. Можно сказать, стал своим с первой минуты, как появился в раздевалке.

— Общается на равных со всеми?

— Да-да, конечно. Абсолютно на равных со всеми общается, невзирая на свои многочисленные успехи и богатый опыт. Понимает, когда надо завести ребят, когда поддержать. И это очень помогает всей команде.

— У вас после следующего матча с минским «Динамо» будет шесть дней паузы в регулярном чемпионате, а у многих команд их всего четыре. Этого достаточно для хоккеистов, чтобы полноценно отпраздновать Новый год? Сильно себя приходится сдерживать за столом по сравнению с родными и близкими, которые не занимаются хоккеем?

— В каком плане сдерживать?

— Если упрощать вопрос, то приходится отказываться от шампанского и салата оливье?

— Я скажу, что у меня семья непьющая. И у меня нет какого-то сильного желания в этом плане. Поэтому тут даже слово «сдерживать» не очень подходит — у меня и так тяги нет к тому, что вы имеете в виду. Просто надо спокойно провести праздник со всей семьей и близкими друзьями. И готовиться к следующим играм. Сезон длинный. Он у нас в этом году будет идти до мая. Так что надо быть максимально готовым, чтобы хорошо его отыграть.