Диетолог оценила влияние отказа от еды вечером на похудение

Отказ от еды после 18:00 может помочь похудеть, но результаты вряд ли сохранятся надолго, рассказала 28 декабря диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Часто такой способ позволяет похудеть, но не надолго. На таком режиме происходят срывы и вес возвращается. Ведь часто человек не учится расслабляться и получать удовольствие без еды, может отказывать себе во встречах с друзьями и родственниками. Долго жить в таком режиме не получится», — объяснила врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Атамановой, отказ от приема пищи в вечерние часы — один из вариантов интервального голодания, который действительно приводит к снижению веса, если проблема заключалась в переедании после работы. При этом из-за ограничений можно зачастую возникает тяга к еде, снижается самоконтроль и происходит срыв.

Правильно составленный рацион и дефицит калорий дают возможность есть в любое время и всё равно худеть, отметила диетолог. Она указала на необходимость сбалансировать для этого основные приемы пищи — к примеру, с помощью нескольких перекусов в день.

Ранее, 12 декабря, врач-косметолог Алиса Шарова рассказала, что побочным эффектом быстрого похудения является ухудшение внешности. Специалист напомнила о том, что быстро — не значит правильно и безопасно для здоровья. Так, при любых вариантах быстрого снижения веса лицо тоже худеет и выглядит более изможденным, обратила внимание медик.