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Юрист объяснил порядок действий при попадании чужого фейерверка в окно квартиры

Адвокат Исаев: если вам попали салютом в окно, нужно обратиться в полицию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Прилет чужого фейерверка в окно квартиры требует обращения в полицию, чтобы установить виновника, заявил 28 декабря адвокат Леонид Исаев.

«Нужно обратиться с заявлением в полицию, так как здесь, в лучшем случае, уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, а в худшем — может быть и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Данный факт должен быть расследован органами внутренних дел, и ими должна быть дана соответствующая юридическая оценка», — сказал он «Газете.Ru».

В ходе проверки правоохранительные органы запрашивают видео с камер наблюдения у подъездов, напомнил юрист. Записи с большой вероятностью позволяют установить того, кто запускал петарды.

Помимо этого, после инцидента важно также оценить имущественный и моральный ущерб, объяснил Исаев. По словам эксперта, это можно сделать с помощью самостоятельного составления акта либо с приглашением представителей управляющей компании.

Моральный ущерб может заключаться в том, что разбитое в праздничный вечер окно вряд ли позволит комфортно жить в помещении с низкой температурой, уточнил адвокат.

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Ранее, 22 декабря, юрист Мария Спиридонова напомнила о действующих в России нормах использования петард и фейерверков. В частности, их нельзя запускать вблизи домов, в помещениях, рядом с газопроводами и высоковольтными линиями электропередачи, а также в лесах.

До этого, 14 декабря, в Красноярском крае мужчина запустил фейерверк в балкон жилого дома и устроил пожар. Злоумышленника задержали полицейские.

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