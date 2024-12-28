В Ленобласти рабочие на стройке отравились неизвестным веществом и умерли
В городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области двое рабочих на стройке отравились неизвестным веществом и скончались. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает источник «Известий».
34-летнего и 35-летнего мужчин обнаружили на кроватях в бытовом помещении. В комнате были найдены бутылки из-под алкогольных напитков и следы неизвестного вещества.
Установлено, что один из погибших работал на объекте около двух недель, а его коллега пришел на стройку за два дня до своей гибели.
Ранее оба мужчины были судимы. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее, 11 ноября, сообщалось, что на Камчатке 12-летняя школьница попала в реанимацию, после того как выпила целую бутылку абсента. По факту произошедшего была организована проверка. Отмечалось, что девочка не стояла на учете в полиции.