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В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина нового разговора с Шольцем

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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В графике президента России Владимира Путина пока не запланировано нового разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который заявил о готовности еще раз обсудить с российским лидером урегулирование конфликта на Украине. Об этом 28 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, никаких планов нет», — сообщил пресс-секретарь президента на брифинге.

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Накануне, 27 декабря, Шольц заявил, что хотел бы снова поговорить с Путиным на тему Украины, так как считает, что «нельзя быть наивными или питать иллюзии». Также канцлер еще раз подтвердил, что не намерен отправлять немецкие войска на Украину, однако Берлин продолжит военную поддержку Киева.

Ранее, 20 декабря, Шольц заявил на пресс-конференции о намерении продолжать говорить с Путиным. Аналогичным образом он высказывался и 12 декабря. Журнал Der Spiegel также писал, что Шольц в ближайшее время может посетить Москву с «мирной миссией», но в правительстве ФРГ исключили такую возможность.

В середине ноября Путин и Шольц впервые за два года провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Песков назвал факт диалога позитивным. Переговоры в основном были посвящены Украине.

После, 16 декабря, стало известно, что немецкий бундестаг лишил доверия правительство канцлера Шольца. На голосовании по запросу, который канцлер направил 11 декабря, в поддержку Шольца проголосовали менее трети депутатов. 27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага. Новые выборы правительства назначены на 23 февраля 2025 года. Руководство Социал-демократической партии (СДПГ) снова единогласно выдвинуло Шольца, однако существуют мнения, что шансов у канцлера повторно возглавить правительство не очень много.

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