В Кремле назвали чрезвычайной ситуацию после разлива мазута в Черном море
Из-за разлива мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе сложилась чрезвычайная ситуация, негативные последствия для экологии неизбежны. Об этом 28 декабря сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это чрезвычайная ситуация. <…> К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств», — сказал Песков.
Он указал, что полный размер ущерба окружающей среде пока нельзя подсчитать, но эта работа уже постоянно ведется специалистами.
Официальный представитель Кремля напомнил, что координацией ликвидации загрязнения занимается глава МЧС России Александр Куренков, который накануне, 27 декабря, докладывал президенту РФ Владимиру Путину о мерах, которые принимаются для уборки мазута.
Песков отметил, что волонтеры не жалеют себя во время работы, и это очень важно для региона, который столкнулся с бедствием.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов было эвакуировано 27 человек. Уточнялось, что один человек погиб.
По поручению президента России создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с устранением последствий разлива топлива в Черном море находится во внимании главы государства.
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