Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин утвердил переименование Ростова в Ростов Великий
Общество
Минтранс сообщил об очистке всех загрязненных участков в Керченском проливе
Общество
Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» закольцевали боновыми заграждениями
Общество
Правительство запретило звонки с IP-телефонии для борьбы с мошенниками
Политика
Путин подписал закон о создании попечительского совета РАН
Мир
Посол РФ в Мали заявил об открытии Украиной второго фронта в Африке
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту убийства четырех детей в Тверской области
Мир
Лукашенко помиловал 20 осужденных за экстремистские преступления
Общество
Мишустин посетил «Союзмультфильм» вместе с участвующими в «Елке желаний» детьми
Политика
Путин подписал закон о передаче уголовных дел добровольцев военным судам
Мир
Шольц подтвердил желание Трампа завершить украинский конфликт
Авто
В России произошло 344 ДТП за минувшие сутки
Политика
Путин подписал закон о приостановке запрета деятельности террористической организации
Авто
Продажи новых авто в России могут достичь 1,65 млн штук в 2025 году
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололед в Москве 28 декабря
Общество
Глава Мариуполя заявил о сдаче более 1 тыс. многоквартирных домов после капремонта
Культура
Шеф-редактор «ЛитРес» рассказала о самых интересных книгах 2024 года
Культура
Опубликована рецензия на второй сезон сериала «Игра в кальмара»

В Кремле назвали чрезвычайной ситуацию после разлива мазута в Черном море

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Из-за разлива мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе сложилась чрезвычайная ситуация, негативные последствия для экологии неизбежны. Об этом 28 декабря сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это чрезвычайная ситуация. <…> К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств», — сказал Песков.

Он указал, что полный размер ущерба окружающей среде пока нельзя подсчитать, но эта работа уже постоянно ведется специалистами.

Официальный представитель Кремля напомнил, что координацией ликвидации загрязнения занимается глава МЧС России Александр Куренков, который накануне, 27 декабря, докладывал президенту РФ Владимиру Путину о мерах, которые принимаются для уборки мазута.

Песков отметил, что волонтеры не жалеют себя во время работы, и это очень важно для региона, который столкнулся с бедствием.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов было эвакуировано 27 человек. Уточнялось, что один человек погиб.

По поручению президента России создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с устранением последствий разлива топлива в Черном море находится во внимании главы государства.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024