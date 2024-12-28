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Маск указал на слишком частые и долгие отпуска Байдена

Маск: Байден почти весь свой срок у власти провел в отпуске
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Американский лидер Джо Байден почти весь президентский срок провел в отпуске. Об этом 28 декабря заявил американский предприниматель Илон Маск.

Он уточнил, что политик отдыхал 570 дней. По словам Маска, это время составляет 40% от его президентского срока.

«На самом деле около 100%», — написал предприниматель на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

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Ранее, 4 октября, стало известно, что Байден чувствует облегчение от ухода в отставку в эру усиления напряженности по всему миру. Он понимает, что теперь со всеми трудностями придется разбираться не ему, а кому-то другому.

В декабре прошлого года портал Sean Hannity написал, что политик провел 418 дней (39% своего президентского срока) в отпуске, по данным Vacation Tracker Национального комитета Республиканской партии.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Странное поведение и частые ошибки главы Белого дома заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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