Маск указал на слишком частые и долгие отпуска Байдена
Американский лидер Джо Байден почти весь президентский срок провел в отпуске. Об этом 28 декабря заявил американский предприниматель Илон Маск.
Он уточнил, что политик отдыхал 570 дней. По словам Маска, это время составляет 40% от его президентского срока.
«На самом деле около 100%», — написал предприниматель на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Ранее, 4 октября, стало известно, что Байден чувствует облегчение от ухода в отставку в эру усиления напряженности по всему миру. Он понимает, что теперь со всеми трудностями придется разбираться не ему, а кому-то другому.
В декабре прошлого года портал Sean Hannity написал, что политик провел 418 дней (39% своего президентского срока) в отпуске, по данным Vacation Tracker Национального комитета Республиканской партии.
81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Странное поведение и частые ошибки главы Белого дома заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.