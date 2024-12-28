В Госдуме указали на роль США в формировании позиции Украины по переговорам с РФ
Позиция Украины в вероятных переговорах с РФ будет продиктована США. Таким мнением 28 декабря поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что любые инициативы по Украине должны было согласованы с президентом страны Владимиром Зеленским (его полномочия истекли в мае. — Ред.). По его словам, позиция любого государства, желающего содействовать переговорному процессу, должна совпадать с позицией Зеленского.
«Я думаю, что это соблюдение определенных формальностей. <...> Мы понимаем, что всё [со стороны Украины] будет происходить под диктовку США», — приводит комментарий Чепы «Дума ТВ» для «Известий».
Он также подчеркнул, что как бы ни хорохорились европейские политики, решать за Киев в любом случае будет Вашингтон.
Ранее, в пятницу, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что его страна готова принять у себя переговоры по украинскому кризису. Он также отметил, что неоднократно говорил о возможностях завершения конфликта на Украине во время своих зарубежных поездок и в выступлениях на международных саммитах.
До этого, 26 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что французские дипломаты по закрытым каналам предлагали помощь по украинскому вопросу. Дипломат отметил, что подобными предложениями Париж нарушал правило Запада о том, что никакие переговоры насчет конфликта на Украине не могут проходить без участия в них Киева.
Днем ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение по урегулированию украинского конфликта с высокой вероятностью будут принимать не в Киеве, а в «более высоких овальных кабинетах».
Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.