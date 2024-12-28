Правительство РФ окажет поддержку судостроительной отрасли
Правительство РФ частично возместит затраты на скоростные пассажирские перевозки по Черному и Азовскому морям, об этом говорится на официальном портале правовой информации. Помощь перевозчикам окажут для предотвращения ухудшения экономической ситуации в развитии судостроительной отрасли, передает телеканал «Известия». Субсидии в размере более 123 млн рублей выделят из резервного фонда правительства России. Средства направят предприятиям «Водоходъ экспресс» и «Морские скоростные пассажирские перевозки».
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.