Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при авиакотострофе под Актау
Двое пострадавших в ходе крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском городе Актау находятся в тяжелом состоянии. Об этом 28 декабря сообщили в Минздраве РФ.
«В федеральных медицинских центрах Минздрава России и больнице департамента здравоохранения Москвы остаются девять россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, состояние четырех пациентов, включая ребенка, оценивается как средней степени тяжести. Трое остальных пострадавших находятся на пути к выздоровлению.
Ранее, 27 декабря, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в Грозном перед предполагаемой посадкой самолета авиакомпании AZAL вводился план «Ковер» из-за атак украинских беспилотников. Он добавил, что в районе городского аэропорта был плотный туман. Позже в МИД РФ заявили, что распространяющиеся в Сети сообщения о якобы выработке общей версии авиакатастрофы в Актау между Россией, Азербайджаном и Казахстаном являются дезинформацией.
Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, следовавший по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Было возбуждено уголовное дело.
Согласно списку AZAL, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего погибло 38 человек, среди них было семь россиян. Девять граждан РФ выжили и были госпитализированы, позже спецборт МЧС России доставил их в Москву. AZAL приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования, а позже были отменены рейсы из столицы Азербайджана в ряд других российских городов.