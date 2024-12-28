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ФСБ задержала сотрудника Росжелдора за взятку в особо крупном размере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России пресекли противоправную деятельность, задержав сотрудника Росжелдора за получение взятки в особо крупном размере. Об этом 28 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Заместитель начальника управления транспортной безопасности Росжелдора Веселов П. А., руководитель ООО «Лаборатория ФТБ» и Фонда «Транспортная безопасность» Благушин А. С. получили взятку в особо крупном размере от руководителя коммерческой компании за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Проведены оперативно-разыскные мероприятия, в отношении Веселова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»), в отношении Благушина — по ч. 4 ст. 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»).

На местах работы и дома у фигурантов прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли деньги, предметы и документы, которые изобличают преступление Веселова и Благушина.

Оба злоумышленника задержаны, дали явку с повинной и признали вину. Расследование преступления продолжается.

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Ранее, 24 декабря, в Башкирии за получение взятки в особо крупном размере задержали председателя регионального государственного комитета по жилищному и строительному надзору. Предварительно, он потребовал от коммерческой организации, строившей логистический центр в городе Благовещенск, 2,5 млн рублей за положительное заключение о соответствии объекта проектной документации. В отношении председателя госкомитета возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

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