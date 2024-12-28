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Минтранс сообщил об очистке всех загрязненных участков в Керченском проливе

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Все выявленные после крушения танкеров участки загрязнения в Керченском проливе были очищены. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил Минтранс РФ.

«На сегодня все выявленные участки загрязнения на акватории очищены, повторных загрязнений не обнаружено. При этом специалисты продолжают вести круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности, в том числе анализируя снимки со спутников», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве отметили, что за прошедшие сутки пятна мазута были найдены и удалены вручную в районе реки Анапки. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в устье реки были установлены дополнительные боновые заграждения. Специалисты, спасатели и волонтеры совместно продолжают очистку пляжа.

В дополнение к работам по очистке берега, в Новороссийске протестировали новое оборудование для откачки нефти, которое планируют доставить к месту крушения танкеров. Погода позволила возобновить исследования дна и обследование затонувших судов водолазами.

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Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов было эвакуировано 27 человек. Уточнялось, что один человек погиб.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с устранением последствий разлива топлива в Черном море находится во внимании президента России. Он назвал произошедшее экологической катастрофой и отметил, что для ликвидации последствий потребуются дополнительные ресурсы.

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