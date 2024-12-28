В РФ вырос спрос на специалистов по защите и анализу обработки данных
В России вырос спрос на специалистов по защите и анализу обработки данных. Эксперты связывают такую динамику с недавним принятием закона об ужесточении наказания за утечки личной информации пользователей. В начале ноября запросов на специалистов по такому аудиту данных было 330, к концу месяца уже 920, а по итогам декабря ожидается пятикратный рост, передает телеканал «Известия».
Аналитики считают, что основная волна интереса возникнет летом следующего года, поскольку. В мае закон, ужесточающий наказание за утечку личных данных, вступит в силу. Эксперты уверены, что затраты на аудит для компаний будут намного меньше суммы штрафа.
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