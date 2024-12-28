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Местные жители назвали благополучной семью четырех погибших под Тверью детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Семью из Калининского муниципального округа Тверской области, в которой погибли четверо детей, местные жители характеризуют как благополучную. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Известно, что в частном доме, где обнаружили тела детей, семья проживала временно.

Страшная находка: что известно об убийстве детей в Тверской области
Подозреваемым по делу проходит отец малышей

Ранее в этот день в одном из домов в СНТ «Межурка» нашли тела четырех несовершеннолетних. По предварительной информации, виновником смерти детей стал их отец. Детали произошедшего уточняются. Возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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