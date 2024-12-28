Местные жители назвали благополучной семью четырех погибших под Тверью детей
Семью из Калининского муниципального округа Тверской области, в которой погибли четверо детей, местные жители характеризуют как благополучную. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
Известно, что в частном доме, где обнаружили тела детей, семья проживала временно.
Ранее в этот день в одном из домов в СНТ «Межурка» нашли тела четырех несовершеннолетних. По предварительной информации, виновником смерти детей стал их отец. Детали произошедшего уточняются. Возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).