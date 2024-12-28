В России произошло 344 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 344 ДТП, в которых погибли 30 и получили ранения 420 человек. 27 из погибших были водителями и пассажирами. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 123 ДТП с участием пешеходов погибли три человека, еще 124 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 19 детей-пешеходов, 12 из которых травмированы на пешеходных переходах. Из общего числа происшествий с пешеходами 62 произошли на пешеходных переходах и 61 — вне зоны их действия.

С участием автобусов в пятницу зафиксировано 21 ДТП, в которых погибли четыре человека, еще 25 участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной восьми происшествий с автобусами стали нарушения ПДД их водителями.

Так, в Иркутской области на 144 км федеральной автодороги А-331 «Вилюй» водитель междугороднего автобуса с 53 пассажирами, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовиком, который буксировал другой грузовик. Автобус после столкновения выехал на встречную полосу, где с ним столкнулись еще два грузовика. В результате ДТП погибли два пассажира автобуса, еще четверо оказались в больнице с травмами.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 34 ДТП, в них получили ранения 40 юных участников дорожного движения, в том числе 21 пассажир. Погибло двое детей.

В Ульяновской области на региональной автодороге вечером водитель легковой автомашины в разрешенном месте выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В автоаварии погибли два пассажира легковушки, одна из которых — трехлетняя девочка, дочь водителя, которая в момент происшествия находилась на руках у матери. Еще четыре несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы. Все раненые дети перевозились на заднем сидении автомашины без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Кроме того, в поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа водитель грузовика, вывозившего снег после уборки территории культурно-спортивного комплекса, наехал на 13-летнего школьника, который скатился ему под колеса с ледяной горки на надувном тюбинге. В результате ДТП подросток погиб. Он находился без сопровождения взрослых.

С началом школьных каникул, в преддверии наступления продолжительных новогодних и рождественских праздников Госавтоинспекция обращает внимание родителей на необходимость постоянного контроля за зимним досугом несовершеннолетних детей на свежем воздухе. В ведомстве рекомендовали не оставлять детей без присмотра во время катания со снежных горок, особенно вблизи проезжей части и в вечернее время. Отсутствие контроля за поведением и досугом детей во время зимних каникул зачастую приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения, отметили в Госавтоинспекции. Также в ведомстве обратили внимание водителей на соблюдение правил перевозки детей в салоне автомобиля.

«Напоминаем водителям, что жизнь и здоровье их юных пассажиров целиком зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения человека за рулем на дороге. Не совершайте опасных маневров, откажитесь от рискованной манеры езды, не превышайте разрешенный скоростной режим движения, особенно в условиях ограниченной видимости и зимней непогоды, соблюдайте дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами: оставьте себе запас времени на то, чтобы успеть адекватно отреагировать на возможное в любой момент внезапное изменение дорожной ситуации», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее в этот день член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто рассказал «Известиям», что автовладельцам, на машинах которых установлены регистрационные знаки без триколора, не придется их менять. Он уточнил, что принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки, предусматривающий с 1 января 2025 года обязательное наличие на табличке российского триколора, не имеет обратной силы.