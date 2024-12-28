Хабаровского чиновника обвинили в халатности из-за гибели человека от собак

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного начальника управления ЖКХ, обвиняемого в халатности, приведшей к смерти человека. Об этом 28 декабря сообщила исполняющий обязанности следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Анастасия Ушакова.

Согласно версии следствия, 16 января текущего года в Хабаровске не менее шести бездомных собак атаковали мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм.

Кроме того, свыше 2 млн рублей было выделено на отлов бездомных кошек, которые не представляли угрозы для жизни и здоровья граждан. Обвиняемый не обеспечил надлежащий контроль за выполнением муниципальных контрактов, в результате нападения животных пострадали 35 человек, среди которых восемь — несовершеннолетние.

Также известно, что процесс отлова кошек и собак осуществлялся с задержками. Кроме того, стерилизованные животные не подвергались проверке на наличие немотивированной агрессивности.

Уточняется, что уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Его направили в суд.

Ранее, 9 ноября, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку. СК РФ по региону возбудил уголовное дело. Пострадавшую доставили в медучреждение со множественными ранами. Отмечается, что бездомные животные были отловлены специальной службой. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).