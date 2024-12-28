Сергей Собянин рассказал о работе «Московского предуниверсария»

Более 10 лет назад в столице начал работу «Московский предуниверсарий», где на сегодняшний день обучается более 7300 московских старшеклассников. О работе предуниверсария в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для ребят это возможность уже в школе стать частью вуза своей мечты. Для самих вузов — возможность привлекать мотивированных и хорошо подготовленных абитуриентов, а также дополнительные перспективы профессионального роста преподавателей. Для города — хороший инструмент повышения качества образования», — сообщил столичный градоначальник.

Проект «Московский предуниверсарий» помогает столичным школьникам получать дополнительное образование на базе ведущих столичных вузов После учебы более 85% выпускников предуниверсария поступают в высшие учебные заведения по специальностям, на которых они проходили обучение. Сегодня в проекте «Московский предуниверсарий» участвует уже 15 московских вузов-партнеров. Участвовать в проекте может каждый столичный школьник. Часть вузов принимают ребят после 7 класса, некоторые — с 8-9 или с 10-11 классов. В ходе обучения старшеклассники пользуются вузовскими лабораториями и оборудованием, а преподают, в том числе, педагоги из выбранного школьниками вуза. Таким образом, учащиеся старших классов получают возможность подготовиться к обучению по программе высшего образования.