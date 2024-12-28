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Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин подписал в субботу, 28 декабря, закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, за указанное деяние предусмотрен срок лишения свободы от 15 до 20 лет. Если же в результате мятежа произошла смерть человека или имели место другие тяжкие последствия, наказание может составлять от 15 до 20 лет лишения свободы с дополнением в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей или пожизненного лишения свободы.

Также участник вооруженного мятежа может избежать уголовной ответственности, если он добровольно и в срок сообщил властям или помог в «предотвращении дальнейшего ущерба интересам РФ». Важно, чтобы его действия не содержали признаков другого преступления.

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Ранее, 17 декабря, Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях поправку о невозможности условно-досрочного освобождения (УДО) для отбывающих пожизненный срок за теракт и вооруженный мятеж.

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