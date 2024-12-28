В Подмосковье двое рабочих умерли после падения с крыши
В подмосковном Воскресенске двое рабочих упали с крыши во время уборки снега и разбились насмерть. Об этом 28 декабря сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел на улице Октябрьской. По данным источника, 47-летний и 54-летний мужчины упали с высоты в результате поломки автогидроподъемника.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее, 24 декабря, шестеро рабочих погибли в поселке Малореченский в Татарстане при пожаре в бараке для временного проживания на территории животноводческого комплекса. Всего в здании жили 39 человек, из них 33 самостоятельно вышли на улицу, но один пострадал. Открытое горение позже ликвидировали на площади 300 кв. м, предварительной причиной возгорания в МЧС России назвали нарушение правил пользования электрооборудованием.