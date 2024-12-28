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Боксер Бамба умер в 35 лет спустя неделю после завоевания пояса WBA Gold

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Фото: Соцсети
dzen
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Пуэрто‑риканский боксер и обладатель пояса WBA Gold в первом тяжелом весе Пол Бамба умер в пятницу, 27 декабря, в возрасте 35 лет. Об этом 28 декабря сообщил в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) агент боксера Не-Йо.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине любимого сына, брата, друга и чемпиона по боксу Пола Бамбы, чьи свет и любовь коснулись бесчисленных жизней», — написал агент.

Бамба дебютировал на боксерском ринге в 2021 году. Он завоевал 19 побед, 18 из которых нокаутом. В 2024 году он одержал 14 побед из 14 возможных.

21 декабря текущего года боксер нокаутировал мексиканца Рохелио Медину, после чего завоевал чемпионский пояс WBA Gold.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

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