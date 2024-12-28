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Участник «Времени героев» Шляпникова назначен на пост замглавы Калужской области

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Фото: времягероев.рф
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Участника «Времени героев», кавалера двух орденов Мужества Александра Шляпникова назначили заместителем губернатора Калужской области. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе программы.

«Благодарен программе «Время Героев», которая помогла ознакомиться с наиболее эффективными управленческими практиками», — заявил он. Его слова приводит пресс-служба.

Глава Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что профессиональные качества и опыт участника программы необходимы для решения ряда, задач, стоящих перед регионом. Также он заявил, что с 2025 года начнется работа над региональным аналогом «Времени героев».

«Сейчас много важных задач, связанных с проведением СВО, поддержкой наших бойцов, их семей, ветеранов боевых действий. Отдельный блок касается обеспечения безопасности. Всеми этими вопросами будет заниматься Александр Шляпников», — отметил глава Калужской области.

Шапша служит в Вооруженных силах (ВС) России, а Шляпников награжден множеством правительственных наград, в числе которых два ордена Мужества, медаль ордена «За заслугу перед Отечеством» II степени с мечами, медаль Суворова, а также медаль «За отвагу».

Ранее состоялось 17 назначений из числа выпускников программы.

Установка программы: ветеран СВО назначен врио губернатора Тамбовской области
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4 ноября президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области.

До этого, 2 октября, глава государства назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе Артема Жогу, ранее возглавлявшего парламент Донецкой Народной Республики (ДНР). 25 сентября участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил думу Нижнего Новгорода.

Запуск программы «Время героев» анонсировал президент России в послании Федеральному собранию 29 февраля. Российский лидер уточнил, что участникам спецоперации дадут возможность поступить в ведущие вузы и получить гражданскую специальность в приоритетном порядке.

Кадровая программа «Время героев» направлена на подготовку руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти из участников спецоперации на Украине.

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