Пять ски-альпинистов из России получили лицензии для участия в отборе на ОИ
Все пять российских ски-альпинистов, имеющих нейтральный статус, получили лицензии Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), которые дают право выступать на турнирах под ее эгидой. Об этом стало известно 28 декабря из документов ISMF.
Такую лицензию получили 35-летний Андрей Федоров, 22-летний Никита Филиппов, 20-летняя Дарья Зинченко, 32-летний Павел Якимов и 33-летняя Варвара Прохорова, уточняет ТАСС со ссылкой на документы.
В ноябре россияне стали обладателями нейтрального статуса.
Спортсмены планируют выступить на втором в предолимпийском сезоне этапе Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 января в Шахдаге в Азербайджане, и на котором можно будет набрать баллы для отбора на Олимпиаду-2026 в Италии.
Ранее, 21 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что национальным спортивным федерациям следует продолжать работать над возвращением российских спортсменов на мировые соревнования. Он также подчеркнул необходимость скорейшего возвращения российских спортсменов на международные соревнования, чтобы не упустить время для атлетов, особенно молодых, которые могут завершить карьеру, не успев проявить себя.
28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.