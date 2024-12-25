Евросоюз в ближайшие месяцы может принять еще три пакета антироссийских ограничений. Об этом заявил «Известиям» депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин.

«Я не сомневаюсь, что в следующие месяцы будут приняты 16-й, 17-й и 18-й пакеты санкций. Дело в том, что никто в Европейском союзе не хочет провести даже малейшую оценку воздействия этих рестрикций. И они не делают это совершенно сознательно. Потому что если сделать оценку влипоняяния этих ограничений, то окажется, что именно страны ЕС пострадали в самой большой степени», — рассказал в интервью Волгин.

Ранее в ЕС приняли 15-й пакет антироссийских рестрикций. Под ограничения попали 54 физлица и более 30 компаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Петара Волгина «Известиям»:

«В следующие месяцы будут приняты 16-й, 17-й и 18-й пакеты санкций»