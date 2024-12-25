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Рядовой Владимиров поразил пулеметный расчет и часть пехоты ВСУ

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Фото: ТАСС/Полегенько Александр
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Рядовой Иван Владимиров поразил пулеметный расчет и часть пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В среду, 25 декабря, Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ведя бой с вооруженными диверсантами, Владимиров огнем из стрелкового оружия поразил пулеметный расчет и часть украинской пехоты. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли существенные потери и отступили. Благодаря самоотверженным действиям рядового, российской армии удалось заблаговременно вскрыть действия ВСУ в зоне ответственности российских бойцов и не допустить захвата позиций.

Также в Минобороны РФ отметили смелость рядового Никиты Макарова, который, находясь на наблюдательном посту, обнаружил и сбил вражеский дрон-камикадзе, приближающийся к российским позициям. Понимая, что сохраняется угроза детонации дрона, Макаров, рискуя жизнью, обезвредил взрывное устройство на упавшем беспилотнике.

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Ранее, 24 декабря, Минобороны РФ рассказало, что рядовой Анатолий Жуковец подавил пулеметный расчет ВСУ, поразил часть живой силы украинских военнослужащих и подбил автомобиль, на котором они продвигались. Под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков Жуковец решительно действовал на своем участке местности.

До этого, 23 декабря, Минобороны РФ рассказало, что младший сержант Андрей Амагзаев выполнял задачи по охране и обороне позиций российских войск на важном участке линии фронта. Когда ВСУ предприняли попытку наступления, сопровождая его артиллерийским обстрелом позиций российских войск, военнослужащий вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающему противнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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