Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после аварии с участием рейсового автобуса в Дмитровском городском округе. Об этом 24 декабря сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения», — заявили представители правоохранительных органов.

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом.

В результате происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один пострадавший доставлен в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

В этот же день в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля и грузовика. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения три человека скончались на месте.