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Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Подмосковье

В Подмосковье три человека погибли в результате столкновения легковой машины и автобуса
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Фото: t.me/dtp777
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Прокуратура Московской области начала проверку после аварии с участием рейсового автобуса в Дмитровском городском округе. Об этом 24 декабря сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения», — заявили представители правоохранительных органов.

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом.

В результате происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один пострадавший доставлен в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

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В этот же день в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля и грузовика. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения три человека скончались на месте.

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