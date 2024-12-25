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В России почти 891 млн нелегальных товаров было заблокировано в 2024 году

ЦРПТ: почти 891 млн нелегальных товаров заблокировано на кассах в РФ в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Почти 891 млн нелегальных товаров заблокировано на кассах в 2024 году. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак»), комментируя эффект от введенного разрешительного режима на разные категории продукции.

«Разрешительный режим за небольшое время показал себя как эффективный инструмент контроля качества продукции. В результате на кассах было заблокировано свыше 351,5 млн просроченной и контрафактной молочной продукции, свыше 259 млн упаковок табачной продукции и не менее 101,5 млн л пива», — пояснил «Известиям» замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Также на кассах блокировке подверглись 28,6 млн бутылок воды, 22,3 млн БАДов, 20,7 млн товаров легкой промышленности, 4,1 млн пар обуви. Кроме того, система не позволила продать 669,2 тыс. духов, почти 396 тыс. шин, 355 тыс. антисептиков и 6,9 тыс. фотоаппаратов.

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Среди основных причин блокировки — истекший срок годности, отсутствие сведений в системе «Честного знака» о вводе товаров в оборот, повторные продажи, а также корректность кода проверки — когда товары не прошли проверку криптографии, коды могли оказаться поддельными или поврежденными.

В 2025 году, согласно постановлению правительства, разрешительный режим распространится на ветпрепараты, велосипеды, красную и черную икру, безалкогольное пиво и напитки, соки, технические средства реабилитации, медизделия и кресла-коляски.

Правительство России поэтапно вводить разрешительный режим на разные категории товаров с начала апреля 2024 года. В первую очередь программа проверок на кассах была введена в отношении табака и табачной продукции, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С 1 мая проверки распространились на молочную продукцию и воду. С 1 ноября — на пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной, пластиковой бутылке, алюминиевой банке и других видах потребительской упаковки, БАДы, антисептики, духи, обувь, шины и покрышки, одежду и фотоаппараты.

17 декабря сообщалось, что за месяц на кассах российских магазинов было заблокировано почти 19 млн нелегальных товаров легкой промышленности благодаря системе маркировки «Честный знак». Основной причиной блокировки одежды стало отсутствие сведений в системе «Честного знака» о вводе товаров в оборот. Таких случаев зафиксировано почти 12 млн.

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