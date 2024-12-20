В Нью-Йорк ограничат полеты дронов над критически важной инфраструктурой

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует ограничить полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над критически важной инфраструктурой в штате Нью-Йорк. Об этом 20 декабря сообщает Reuters со ссылкой на губернатора штата Кэти Хокул.

«FAA планирует ввести временные ограничения на полеты над некоторыми объектами критической инфраструктуры Нью-Йорка», — отметила Хокул.

По ее словам, введение данного ограничения необходимо для мер предосторожности. Также Хокул добавила, что никаких угроз для общественной и национальной безопасности не было выявлено. Она призвала конгресс одобрить законопроект, который наделит штаты и правоохранительные органы полномочиями для реализации мер в отношении запрета полетов БПЛА.

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что в американском штате Калифорния над базой морской пехоты США были замечены неизвестные БПЛА. Отмечается, что с 9 по 15 декабря было зафиксировано шесть случаев нарушения воздушного пространства базы корпуса морской пехоты «Кэмп-Пендлтон».

14 декабря представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что американские власти пока не нашли подтверждения тому, что неопознанные дроны могут представлять опасность. В ведомстве также отметили, что сотрудники министерства внутренней безопасности вместе с ФБР и полицией Нью-Джерси продолжают расследование, для того чтобы определить, действительно ли неопознанные беспилотники являются дронами или имеют другую природу.

До этого, 13 декабря, избранный президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над штатами и призвал сбивать их. Между тем американский конгрессмен Джош Готхаймер обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в утаивании информации о дронах в небе над Нью-Йорком. Тогда также стало известно о неизвестном беспилотнике, который несколько раз пролетел над складом вооружения ВМС США в штате Нью-Джерси. Когда именно были замечены беспилотники, не сообщается.

О неизвестных дронах над Нью-Джерси стало известно 11 декабря. Тогда сенатор от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести режим чрезвычайного положения для запрета использования дронов в ответ на многочисленные сообщения о замеченных в последние недели неизвестных летательных аппаратах.