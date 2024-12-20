В результате разрушения крепления на руднике в Якутии погиб человек

На руднике горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» в Якутии погиб работник. Об этом 20 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха.

«В горной выработке произошло разрушение арочного крепления с последующей просадкой кровли, в результате чего погиб сотрудник», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что по факту расследования инцидента Нерюнгринский городской суд приостановил на 90 суток работу горно-обогатительного комплекса в связи с нарушением правил промышленной безопасности. Постановление пока еще не вступило в законную силу.

Ранее, 17 декабря, на руднике в Приморском крае произошел горный удар с последующим обрушением пород, в результате чего пострадал работник предприятия. Сообщалось, что под землей находились 11 человек, из которых восемь вышли самостоятельно. После горноспасатели подняли пострадавшего на поверхность и передали врачам. Также вместе с ним вышли еще двое рабочих. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.