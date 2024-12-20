На станции Княжая в Мурманской области полностью восстановили движение поездов

В Мурманской области на станции Княжая полностью восстановлено движение поездов по обоим путям после проведения восстановительных работ, организованных в результате столкновения пассажирского и грузового составов. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

«Сегодня, 20 декабря, в 01:25 открыто движение по обоим путям станции Княжая Октябрьской железной дороги после завершения всех восстановительных работ», — говорится в сообщении ОЖД.

Отмечается, что движение составов на железной дороге осуществляется в штатном режиме.

Ранее, 19 декабря, в пресс-службе РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на месте столкновения пассажирского и грузового составов в Мурманской области. Тогда пропуск составов осуществлялся в реверсивном режиме по одному пути.

Столкновение двух поездов произошло 18 декабря при прибытии пассажирского состава на станцию Княжая. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал. Минздрав уточняет, что 10 пострадавших, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Семерых пострадавших при ЧП перевели в областные медучреждения, пять из них проходят лечение в областной больнице.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. По предварительным данным, столкновение поездов произошло из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава.