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Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата. 16 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 — над акваторией Черного моря, пять — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Ранее в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ над регионом. По его словам, в результате украинской атаки пострадавших и разрушений нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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