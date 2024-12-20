Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата. 16 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 — над акваторией Черного моря, пять — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ над регионом. По его словам, в результате украинской атаки пострадавших и разрушений нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.