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Синоптик сообщил о гололеде в Москве

Синоптик Леус: в Москве образовался гололед толщиной до 3 мм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Дороги в Москве покрылись ледяной коркой в ночь на пятницу. Об этом 20 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве гололеды отметила метеостанция МГУ, а также метеостанции аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. В Подмосковье гололеды наблюдались в Волоколамске, Ново-Иерусалиме, Подмосковной, Коломне и Черустях. Толщина гололедных отложений составила от 1 до 3 мм», — написал он в своем Telegram-канале.

Леус указал, что образование гололеда в столице объясняется теплым атмосферным фронтом, который пришел в европейскую часть России.

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За день до этого, 19 декабря, в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. Синоптики к утру пятницы, 20 декабря, спрогнозировали потепление до +2 градусов.

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