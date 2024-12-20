Синоптик сообщил о гололеде в Москве

Дороги в Москве покрылись ледяной коркой в ночь на пятницу. Об этом 20 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве гололеды отметила метеостанция МГУ, а также метеостанции аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. В Подмосковье гололеды наблюдались в Волоколамске, Ново-Иерусалиме, Подмосковной, Коломне и Черустях. Толщина гололедных отложений составила от 1 до 3 мм», — написал он в своем Telegram-канале.

Леус указал, что образование гололеда в столице объясняется теплым атмосферным фронтом, который пришел в европейскую часть России.

За день до этого, 19 декабря, в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. Синоптики к утру пятницы, 20 декабря, спрогнозировали потепление до +2 градусов.