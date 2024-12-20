Херсон необходимо освободить без разрушений. Такое заявление 20 декабря сделал в беседе с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это бесчеловечное отношение к своим же, сначала оно поражало, а сейчас мы понимаем, что нужно только искоренять это. Поэтому Херсон будет освобожден. И он, когда мы оставляли город, мы его оставили невредимым», — сказал он.

Город получил повреждения только американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, которые наносили удары по гражданским объектам, там, где были люди. Сальдо подчеркнул, что российская сторона так не делала.

«Город назвать убитым нельзя. Наша задача — его освободить, как можно меньше его разрушить и восстановить его», — отметил губернатор.

Ранее, 27 сентября, Сальдо заявил, что освобождение Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы. Он напомнил, что российская армия во времена Великой Отечественной войны также освобождала сначала Херсон, а потом и Николаев с Одессой.

До этого, 8 января, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подчеркнул, что ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине необходимо исправить: это русские города, которые должны быть освобождены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.