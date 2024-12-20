Эксперты оценили потенциал роста стоимости акций «Роснефти»

«Роснефть» стала крупнейшей компанией страны по капитализации, которая на закрытии основной торговой сессии Московской биржи превысила 5,35 трлн рублей, рассказали аналитики Альфа-банка.

Специалисты видят значительный потенциал роста стоимости акций нефтяной компании в следующем году. «Роснефть» остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в секторе на горизонте 2025 года«, — отметили аналитики. По их прогнозам, ценные бумаги компании могут достичь отметки в 645 рублей за штуку — потенциал роста составляет почти 30% к нынешней цене.

В «БКС-Мир инвестиций» ожидают стоимость акций «Роснефти» на уровне 730 рублей, в «Финаме» — почти 670 рублей, а в «Ренессанс Капитал» — 600 рублей.

Эксперты Альфа-банка пояснили, что «Роснефть» продолжает демонстрировать операционную эффективность за счет снижения удельных расходов и наращивания добычи на высокомаржинальных проектах. Это позволило компании обеспечить устойчивость рентабельности по EBITDA (30% за 9 месяцев 2024 года), которая может достичь 35% по мере восстановления цен на нефть и ввода новых проектов, предположили в специалисты.

С 21 ноября ценные бумаги «Роснефти» выросли более чем на 13,3%, а 19 декабря поднимались до уровня в 505,2 рубля. В результате нефтяная компания обошла по капитализации Сбербанк (5,18 трлн рублей на закрытии торговой сессии).