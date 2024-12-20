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WSJ сообщила о создании специальных условий для Байдена его окружением

WSJ: окружение Байдена обеспечивало специальные условия работы политика
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Окружение уходящего лидера США Джо Байдена на протяжении четырех лет его президентского срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика. Об этом 19 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Байден, старейший президент в истории Соединенных Штатов, много раз давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы, в свою очередь, использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена в эффективном управлении страной.

Материал издания, основанный на результатах бесед с почти 50 людьми, которые знакомы с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками, частично подтверждает вышеперечисленные заявления. Как отмечается в публикации, взаимодействие между Байденом и многими членами его администрации осуществлялось редко и часто проходило по жесткому сценарию, в то время как беседы должны быть краткими и целенаправленными.

«Помощники сокращали встречи и контролировали доступ, главные советники выступали в качестве посредников, а публичные взаимодействия стали более заскриптованными», — уточняется в сообщении.

Бывший старший помощник Байдена рассказал газете, что по крайней мере один из членов администрации перестал требовать телефонных разговоров с президентом, поскольку стало очевидно, что данные просьбы не найдут положительной реакции.

«Некоторым законодательным лидерам было трудно добиться внимания президента в ключевые моменты, в том числе в преддверии катастрофического вывода войск США из Афганистана», — пишет издание.

Так, бывшие сотрудники американской администрации заявили, что часто казалось, будто Байден не следит за актуальными мировыми событиями.

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Ранее, 21 июля, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что Камала Харрис четыре года лгала гражданам об умственных способностях Байдена.

Юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс в разговоре с «Известиями» предположил, что Байдена могли подтолкнуть к выходу из президентской гонки его физические и ментальные проблемы.

6 июля радиоведущая станции WURD Андреа Лофул-Сандерс призналась в получении от Белого дома указаний и списка вопросов, которые можно было задавать американскому лидеру в ходе интервью. Радиостанция, в свою очередь, уволила журналистку за проведение несогласованного с руководством интервью, нарушающего практику независимости СМИ. Кроме того, еще один журналист, ведущий радиостанции Civic Media в штате Висконсин Эрл Инграм, который также брал интервью у Байдена, заявил, что ему дали вопросы, которые нужно было задать президенту.

Позднее в предвыборном штабе действующего президента США и кандидата на пост главы государства Джо Байдена заявили, что больше не будут заранее предлагать вопросы журналистам для интервью с американским лидером.

Кроме того, еще 5 июля газета The Washington Post сообщила, что окружение Байдена считает, что его проблемы со здоровьем дают о себе знать всё чаще и чаще, а его состояние будет только ухудшаться. Некоторые его помощники отметили, что стали более очевидными и часто заметными физические признаки старения президента: нетвердая походка, необходимость в помощи при переходе с места на место, хриплый голос, который делает длинные речи политика еще более сложными для восприятия.

82-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Странное поведение и частые ошибки американского лидера заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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