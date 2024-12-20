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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ над регионом

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом 20 декабря заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, в результате украинской атаки пострадавших и разрушений нет.

При этом на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

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Ранее, 19 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска снова атаковали регион с помощью беспилотника. По предварительным данным , пострадавших нет, однако есть многочисленные повреждения, уточнил он.

Также в этот день Гладков сообщил, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области за прошедшие сутки были повреждены несколько жилых домов, легковые автомобили и корпус сельскохозяйственного предприятия. Он уточнил, что из-за украинских ударов также были повреждены легковой автомобиль в хуторе Бабка Валуйского округа и кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия в поселке Пятницкое Волоконовского района.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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