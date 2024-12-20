Врач призвала лечить детей раннего возраста в стационаре

Некоторые детские заболевания лечатся исключительно в стационаре при госпитализации, и их категорически нельзя лечить дома из-за риска осложнений. Об этом 20 декабря сообщила педиатр «СМ-Клиники» для детей Дарья Нелюбина.

Она уточнила, что вопрос о необходимости госпитализации необходимо ставить уже в возрасте новорожденности, если ребенок пожелтел спустя примерно два дня после выписки из родильного дома.

Желтуха новорожденных довольно распространена в педиатрической практике. Она бывает как физиологическая, так и патологическая. Обусловлена высоким уровнем в крови ребенка билирубина, который образуется после распада материнского гемоглобина», — передает «Газета.ru» слова Нелюбиной.

Она отметила, что обратиться к врачу с возможной последующей госпитализацией необходимо в том случае, если спустя примерно пять дней у ребенка не будет наблюдаться тенденция к снижению желтушности.

Нелюбина также рассказала о возможной госпитализации при заболеваниях, которые связаны с особенностями строения дыхательных путей детей.

Это может быть бронхиолит, который характеризуется обструкцией бронхов малого диаметра и бронхиол у детей, которым не исполнилось двух лет, или острый стенозирующий ларинготрахеит — воспалительное заболевание гортани и трахеи, признаком которого является лающий кашель.

Она отметила, что одним из распространенных заболеваний у детей является обструктивный бронхит, заболевание бронхов крупного и среднего калибра. Его симптомами являются достаточно частый кашель, а также развитие дыхательной недостаточности и резкое ухудшение состояния ребенка в целом.

В группу заболеваний, требующих обязательного стационарного лечения, входят также некоторые болезни желудочно-кишечного тракта. Большая их часть протекает по типу гастроэнтероколита, когда воспаляются одновременно слизистая желудка и тонкого и толстого кишечника. Признаками заболевания могут быть резкие боли в верхней части живота, а также тошнота, рвота, слабость и нежелание принимать пищу.

Врач также сообщила о том, что не стоит оттягивать время, чтобы обратиться за помощью к специалисту. Наблюдение в стационаре имеет явные преимущества в наблюдении за пациентом и его лечении, а также предотвращает появление возможных осложнений.

Ранее, 11 декабря, профессор Наталья Геппе в преддверии Всемирного дня борьбы с бронхиальной астмой рассказала о том, что в Сеченовском центре материнства и детства для диагностики астмы у детей с раннего возраста используют инновационные технологии и создают новые инструменты определения болезни.