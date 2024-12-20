Мужчина погиб в результате пожара в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома, в результате происшествия погиб мужчина. Об этом 20 декабря сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Предварительно было установлено, что сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме на улице Самотечной поступило в пятницу, 20 декабря, в 04:49 по местному времени (00:49 мск). Прибывшие на место специалисты ликвидировали пожар и произвели эвакуацию жителей.

«В ходе разбора завалов в квартире, где произошел пожар, обнаружен погибший мужчина. Причина пожара устанавливается», — уточняется в сообщении в Telegram-канале.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнения жилищного законодательства.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Иваново два человека погибли при пожаре в частом доме. Уточнялось, что из-за интенсивного горения произошло обрушение чердачных перекрытий, пожар удалось ликвидировать на 20 кв. м. Сотрудники дознания выясняют причины происшествия.