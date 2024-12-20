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Экономист посоветовал россиянам положить 1 млн рублей на вклад

Экономист Задорнов посоветовал гражданам РФ положить 1 млн рублей на вклад
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Наиболее выгодным способом вложить 1 млн рублей является банковский вклад. Об этом 19 декабря в беседе с РБК заявил экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», — ответил он на вопрос о наиболее доходном способе вложений.

По мнению Задорнова, замещающие валютные облигации также могут быть доходным инвестиционным инструментом. Экономист объяснил свою точку зрения тем, что средняя доходность дивидендов качественных компаний составляет 13–15%, а вкладов — 25% годовых.

«При такой ставке и отсутствии позитивных геополитических изменений, к сожалению, фондовый рынок непривлекателен совсем. Поэтому все эти разговоры об IPO, приватизации — они ничего, кроме улыбки, не вызывают», — отметил Задорнов.

Экономист также отметил, что ситуация на фондовом рынке может мгновенно измениться после разрешения конфликта на Украине, которое, по его мнению, произойдет в 2025 году.

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Ранее, 5 декабря, в Министерстве финансов РФ сообщили «Известиям», что общий объем банковских вкладов, депозитов и прочих привлеченных средств россиян достиг, по данным Центробанка РФ, в начале ноября 59,3 трлн рублей. При этом доля граждан, хранивших за последний год накопления в наличных дома, снизилась до 30%.

29 ноября заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков назвал банковские вклады самым привлекательным инструментом накопления. Так, в банке «Дом.РФ» максимальная ставка по вкладу на год при размещении от 1 млн рублей без опций пополнения и снятия при условии выплаты процентов составила 23,4%. Другие банки тоже повышают ставки вслед за ростом ключевой. Газпромбанк оформляет вклады на год под 22%, Сбербанк — под 19%, Совкомбанк — 23,1%.

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